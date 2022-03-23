SURİYE MUHALEFETİNİN BAŞKANI EL MUSLAT BİR AN ÖNCE ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ - Son Dakika

SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Ukrayna'daki savaş sürecine ve Suriye sahasındaki yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. El Muslat, Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Uluslararası arenada önemlidir. Bizim bir felaketimiz Suriye'deki diktatörlük rejimidir. Biz, bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat, Suriye Ulusal Koalisyonu Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Programa ayrıca Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcıları Abdulahad Astifo, Ruba Habbuş, Türk Arap Medya Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Bayramoğlu ve Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün de katıldı. Toplantıda Suriye'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş süreci konuşuldu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat, Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başladı.

BİR AN ÖNCE ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ

Salim el Muslat, Suriyeli iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yaptığını belirterek, Bu bizim görevimiz çünkü Türkiye bize kucak açtı. Burası bizim ikinci vatanımız oldu. Suriyeli yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak konusunda burayı kendi vatanı gibi gördüler. Suriye'de kurtarılmış bölgelerde tek bir yönetim olmalı. O bölgede üniversite okul ve hastane yapılmalı. Bu konudan Türkiye'den destek gerekli. Türk devletine teşekkür ediyorum. Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Uluslararası arenada önemlidir. Bizim bir felaketimiz Suriye'deki diktatörlük rejimidir. İki ülkenin kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Biz ve mültecilerin asıl hedefi vatanımıza dönmek. Bu da siyasi bir değişimin olması gerekir. Güvenli bir ülkeye dönmek istiyoruz. Rejim bertaraf edilmeli, kökü kazınmalı. Elimizden geldiği kadar siyasi kurallara uyduk. Birleşmiş Milletler kararları maalesef gerçekleşmedi. Türkiye, bizim iyi olmamızı istiyor ama yetmiyor. Diğer ülkeler de bizi yalnız bırakmamalı. Suriye bir işgal altında. İran bizi işgal etti. Mezhepsel milisleri ile bizi işgal ettiler. İran bunları destekliyor. Türkiye'deki zorlukları azaltmak istiyoruz. Beraber çalışmak istiyoruz. Siyasi kurallar içerisinde çok çalışmamız gerekiyor. En azından kurtulmuş bazı bölgelere dönüşüm isteriz. Diktatör rejiminin bitmesini ve gitmelerini istiyoruz. Türkiye tüm ülkelerin yapmadığını yaptı. Biz bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı dedi.

UKRAYNA'DA GÖRDÜĞÜMÜZÜ BİZ ZATEN YAŞIYORUZ

Salim el Muslat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayarak, Ukranya'da gördüğümüzü biz zaten yaşıyoruz. 2015 yılından beridir Rusların uçaklarla ülkemize girmesinden dolayı çok kişiyi kaybettik. Hiçbir sivil halka saldırıda bulunulmaz. Rejimin Ruslara destek olmasını da kınıyoruz. Esad rejimi kendi halkı için değil kendisi için bunları yapıyor diye konuştu