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Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması

17.09.2021 15:08

MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, uluslararası toplumu, Suriye'de ilerleme kaydedilmeyen siyasi çözüm sürecine gerekli ilgiyi göstermeyip sadece insani meselelere odaklanması nedeniyle eleştirdi.

MUHAMMED YUSUF/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, uluslararası toplumu, Suriye'de ilerleme kaydedilmeyen siyasi çözüm sürecine gerekli ilgiyi göstermeyip sadece insani meselelere odaklanması nedeniyle eleştirdi.

İstanbul'da 12 Temmuz'da düzenlenen olağan genel kurulda SMDK başkanlığına seçilen Muslat, Anayasa Komitesi çalışmaları, SMDK'nin siyasi sürece yönelik faaliyetleri, İdlib'deki son durum, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in Rusya'ya ziyareti ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü meseleleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi çözüm süreci kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde 30 Ekim 2019'dan itibaren 5 kez toplanan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına ilişkin Muslat, görüşmelerin rejimin anlaşmaz tavrı ve ciddiyetsizliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Muslat, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile 14 Eylül'de İstanbul'da bir araya geldiklerini hatırlatarak "Pedersen, Anayasa Komitesi'nin yeni tur görüşmeleri için henüz bir tarih açıklamadı ve ne yapacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

Anayasa çalışmalarının başlamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen anayasa taslağının yazılma aşamasına henüz geçilemediğine dikkati çeken Muslat, "Rejimin oyalamaları yüzünden hiçbir ilerleme kaydedilemiyor. Uluslararası heyetlerin ve Pedersen'in bu konuda daha ciddi hareket etmesi gerekiyor. Uluslararası toplum, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu siyasi çözüm yerine insani meselelere odaklandı." ifadeleriyle eleştirdi.

Muslat, uluslararası toplumun Suriye halkının yanında durması gerektiğini vurguladı.

SMDK'nin siyasi çözüm sürecine katkı sağlamak için yürüttüğü faaliyetlere de açıklık getiren Muslat, "Bu süreçte çok sayıda uluslararası kuruluşla görüşmelerimiz oldu. SMDK olarak Suriye meselesine ilgili pek çok çevreleri ziyaret ettik. Nitekim birkaç gün önce de (9 Eylül'de) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Buna ek olarak diğer ülkelerden yetkilileriyle de görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.

"Siyasi süreçte ilerlememiz gerekiyor"

Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşa yönelik siyasi çözüme büyük önem verdiklerinin altını çizen Muslat, konuşmasına şöyle devam etti:

"BM Genel Kurulu'nun oturumları öncesi önümüzdeki günlerde New York'a bir ziyaretimiz olacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer ülkelerden yetkililerle toplantılarımız olacak. Acılarımız büyük ve artık iltifata yer kalmadı. Bizim için stratejik bir tercih olan siyasi süreçte ilerlememiz gerekiyor. Ancak hareket etmesi ve sorumluluk alması gereken ülkelerde bir durgunluk görüyoruz, bir şeyleri başarıp geriye dönmek istemiyoruz."

Muslat, Suriye topraklarında da görüşmelerinin sürdüğünü belirterek "Genel merkezimiz yurt dışında olmasına rağmen Suriye içerisinde de merkezlerimiz mevcut. Karar vermede ortak olmak istiyoruz. Bu da bizi, geçmişte olduğu gibi şu aşamada da insanlarla yoğun bir şekilde görüşmeye, onları dinlemeye ve acılarını sonlandırmak için çalışmaya sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizden desteğini esirgemedi"

SMDK Başkanı Muslat, Suriye içerisinde (muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde) sivillerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda da SMDK kurumlarının yoğun çabalar sarf ettiğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda Suriye Geçici Hükümeti'nin bütün imkanlarıyla çalıştığının altını çizen Muslat, "Kardeş Türkiye bizden desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Yük ağırlaştı. Türkiye eğitim, sağlık ve güvenlik alanında hep yanımızda durdu." ifadelerini kullandı.

"Rusya hiçbir anlaşmaya saygı göstermiyor"

İdlib'deki duruma da değinen Muslat, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın Mart 2020'de varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğini kaydetti.

Muslat, "İdlib'de Türkiye ile Rusya arasında bir anlaşma var. Ancak Rusya ve rejimin sivilleri hedef alarak yaptığı ihlallerine aylardır tanıklık ediyoruz. Rusya hiçbir anlaşmaya saygı göstermiyor. Bu hassas bir konu. Her gün bazı ihlaller oluyor ancak buna karşılık Milli Ordu bileşenleri hazır ve teyakkuzda." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağının 9 Eylül'de yayımladığı raporunda, rejim ve Rusya'nın İdlib'in güneyindeki Cebel Zeviye bölgesine 5 Haziran'dan itibaren yoğun saldırılar başlattığı bilgisine yer verilirken 5 Haziran-1 Eylül'de 33'ü çocuk, 12'si kadın, toplam 61 sivilin Rusya ve rejim güçlerinin bombardımanlarında yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Esed'in Rusya'ya ziyareti: "Hiçbir şeyi tahmin edemeyiz"

SMDK Başkanı Muslat, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in 14 Eylül'de Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin de "Çektiğimiz sıkıtlar Rusya, İran ve rejimin yüzünden. Ziyaretin içeriğini bilmiyoruz ama belki de ufukta bir şeyler var çünkü ABD ile Rusya arasında Cenevre'de görüşmeler oluyor. Hiçbir şeyi tahmin edemeyiz, bazı şeyleri görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse ölmek veya alıkonulmak için dönmez"

Türkiye'deki Suriyelilerin durumu hakkında da konuşan Muslat, "Devrimin başlangıcından bu yana Türk kardeşlerimizden duyduğumuz sözler ve Suriyeliler karşısındaki onurlu duruşları hiç değişmedi." dedi.

Muslat, gönüllü geri dönüş konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Suriye'de güvenli bir ortamın sağlanması durumunda tüm Suriyeliler ülkelerine geri dönmek istiyor. Kimse ölmek veya alıkonulmak için dönmez. Bulunduğumuz ülkelerde yasalara riayet etmemiz gerekiyor. Yerleşim kurallarına saygı duyup aykırı davranmamak gerek, bunlara uyanlara kimse kötülük yapmaz."???????

Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması
Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması
Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması
Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması

Türkiye, Suriye, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye muhalefetinin lideri Muslat, uluslararası toplumun siyasi çözüm sürecine ilgisiz kalmasını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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