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Suriye muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Kodmani'den Avrupa ülkelerine çağrı Açıklaması - Son Dakika

Suriye muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Kodmani'den Avrupa ülkelerine çağrı Açıklaması

03.12.2021 16:29
Suriye muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Kodmani'den Avrupa ülkelerine çağrı Açıklaması

Suriye muhalefetinin Müzakere Yüksek Komitesi ve Anayasa Komitesi üyelerinden Basma Kodmani, yerinden edilen sivillerin mülklerine el konulması ve demografinin değiştirilmesinin geri dönüşleri imkansız hale getirdiğini vurgulayarak, Avrupa ülkelerine bu konuda Rusya ve Beşşar Esed rejimine...

Suriye muhalefetinin Müzakere Yüksek Komitesi ve Anayasa Komitesi üyelerinden Basma Kodmani, yerinden edilen sivillerin mülklerine el konulması ve demografinin değiştirilmesinin geri dönüşleri imkansız hale getirdiğini vurgulayarak, Avrupa ülkelerine bu konuda Rusya ve Beşşar Esed rejimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Kodmani, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyinin düzenlediği "Suriye'nin savaşı, Avrupa'nın problemi" başlıklı panele katıldı.

"Suriye'de şu an, rejim bölgeleri de dahil olmak üzere tüm ülkedeki insani durum her zamankinden daha korkunç durumda." diyen Kodmani, şöyle devam etti:

"Avrupa, Suriye'de şekillenen yeni jeopolitik dengeyi sadece izliyor ve kendisi için bir rol göremiyor. Ancak bu süre zarfında Avrupa, insani unsur açısından da yapması gerekeni yapamıyor."

İnsani yardımların Esed rejiminin eline geçmesi

Kodmani, Avrupa'nın siyasi ve diplomatik kanalları kullanarak, gönderilen yardımların Esed rejiminin elinde toplanmasının önüne geçmesi gerektiğini dile getirdi.

"Batı'dan Suriye'ye değişimi destekleyecek hiçbir şey girmiyor." diyen Kodmani, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) eliyle yapılan yardımların Esed rejiminin Kızılayının da eline geçtiğini belirterek, şunları aktardı:

"Esas mesele ne tür ve ne kadar yardım yapılacağı değil, yardımın hangi kanallardan yapılacağı. Eğer Esed'in eline geçmeyecekse yeniden inşa için finansman bile sağlanabilir."

Kodmani, Avrupa'nın OCHA'nın arkasına saklanmak yerine güvenilir aracılar bularak Suriye'ye insani yardım sokması gerektiğini kaydetti.

Geri dönüşler

Muhalefet heyetinin önde gelen üyelerinden Kodmani, Esed rejiminin ülkedeki demografik dağılımı ciddi ölçüde değiştirdiğine işaret ederek, "(Yerinden edilen sivillere ait) Mülklere el konması, geri dönüşleri imkansız hale getiriyor. Avrupa'nın bu konuda yapabileceği çok şey var." dedi.

"Avrupa, insani yardımı tartışırken ülkede geri çevrilemeyecek somut gelişmeler oluyor." diyen Kodmani, Avrupa ülkelerine rejime ve Rusya'ya bu durumun durdurulması için baskı uygulama çağrısı yaptı.

Kodmani, "Bu konunun çözümü yalnızca askeri değil. Hukukla da ilgili ve çok dramatik bir konu. Ülkenin geleceğini belirleyecek bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Julien Barnes-Dacey de şunları ifade etti:

"(Geri dönüşler için) Sahada çok tehlikeli, çok büyük riskler var. Sadece finans ve ekonomi ile ilgili değil ve aslında daha çok güvenlik durumuyla ilgili. (Avrupa'daki Suriyelileri) Geri göndermek, onları istemeyen ve cezalandıracak bir rejimin ellerine teslim etmek demek. Bu nedenle, Avrupa içinde bu eğilime direnmek için güçlü bir seferberlik olması gerektiğini düşünüyorum."

Brüksel'de dün Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ev sahipliğinde Arap Birliği ve Avrupa Birliğinin yanı sıra Türkiye, Mısır, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD temsilcileri bir araya gelmiş, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkede terörle mücadelenin önemi vurgulanarak, krize siyasi çözüm bulunması çabalarına destek açıklaması yapılmıştı.

Beşşar Esed, Müzakere, Anayasa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Kodmani'den Avrupa ülkelerine çağrı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye muhalefetinin önde gelen temsilcilerinden Kodmani'den Avrupa ülkelerine çağrı Açıklaması - Son Dakika
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