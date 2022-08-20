Suriye muhalefeti, Doğu Guta kimyasal saldırısının faili rejimden hesap sorulmasını istedi - Son Dakika
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Suriye muhalefeti, Doğu Guta kimyasal saldırısının faili rejimden hesap sorulmasını istedi

20.08.2022 21:34
Suriye muhalefeti, Doğu Guta kimyasal saldırısının faili rejimden hesap sorulmasını istedi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulanarak, 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenleyen Beşşar Esed rejiminden hesap sormasını talep etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulanarak, 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenleyen Beşşar Esed rejiminden hesap sormasını talep etti.

SMDK Başkanı Muslat, Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının 9. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Muslat, SMDK'nin resmi hesaplarından yayımlanan konuşmasında, uluslararası toplumu, rejimin kimyasal silah saldırılarına sessiz kalmakla suçladı.

Uluslararası toplumun Doğu Guta katliamına ciddi ve somut tepkiler veremediğini dile getiren Muslat, "Bu durum, rejimin Suriye'nin çeşitli bölgelerinde katliamlar işlemesinin önünü açtı. Bu katliamlarda sivillere karşı uluslararası kanunlarca yasaklanan silahlar kullanıldı. Bugün Esed rejimi ve müttefikleri hala katliamlarını sürdürüyor." dedi.

Muslat, Esed rejiminin Suriye'de BM tarafından alınan yasaklı silahların kullanılması kararını 2 bin 810 kez ihlal ettiğini savunarak, BM'nin, sorumluluk üstlenerek Esed rejiminden işlediği suçların hesabını sormasını istedi.

SMDK başkanı, Suriye'de, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde belli bir takvim dahilinde siyasi geçiş sürecinin hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Doğu Guta, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye muhalefeti, Doğu Guta kimyasal saldırısının faili rejimden hesap sorulmasını istedi - Son Dakika

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