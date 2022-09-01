SMDK, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i, Esed rejiminden yana tavır almakla suçladı - Son Dakika
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SMDK, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i, Esed rejiminden yana tavır almakla suçladı

01.09.2022 20:04
SMDK, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i, Esed rejiminden yana tavır almakla suçladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in 29 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla Suriye'deki Beşşar Esed rejiminden yana tavır takınarak asıl görevinden uzaklaştığını bildirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in 29 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla Suriye'deki Beşşar Esed rejiminden yana tavır takınarak asıl görevinden uzaklaştığını bildirdi.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, SMDK olağan Siyasi Kurul toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in 29 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirdiği konuşmanın değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Pedersen, Esed rejiminden yana davranıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada konuşmasına yer verilen SMDK Araştırma ve Belgelendirme Ofisi Koordinatörü Firas Mısri, Pedersen'in açık bir şekilde Rusya'nın öne sürdüğü vizyondan yana tavır takındığını vurguladı.

Pedersen'in Cenevre'deki BM binasında gerçekleştirdiği konuşmada, başta Cenevre bildirgesi ve 2118 ila 2254 sayılı BMGK kararları olmak üzere Suriye'ye ilişkin uluslararası kararların dışına çıktığına işaret eden Mısri, bu tavrıyla BM Temsilcisinin Esed rejiminden yana tavır takınarak asıl görevinden uzaklaştığını kaydetti.

BMGK'nin 2254 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesine çağrı yapıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel, Son Dakika

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