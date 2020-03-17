Suriye mülteci kamplarında koronaya karşı tedbirler - Son Dakika

Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Atme mülteci kampında koronaya karşı tedbirler alındı.

Korona virüsü yayılmaya devam ederken Suriye'de bazı yerel örgüler tarafından, mülteci kamplarda korona virüsüne yönelik farkındalık için kampanya düzenlendi. Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Atme mülteci kampında kalan Suriyelilere virüs ilişkin bilgilendirildi.

Kampanyayı düzenlenen yerel örgütler, sivillere seslenerek bir şüpheli vaka olması durumunda sağlık ekiplerinin bilgilendirmesini istedi. Bilgilendirme sırasında dezenfekten ve maske dağıtımı yapıldı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)