Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü - Son Dakika

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü

11.03.2021 14:43

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a dönüş yaptı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a dönüş yaptı.

Afrin'deki görevini başarıyla tamamlayan komandolar için Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığında tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende kurbanlar kesildi, dualar edildi. Yurda dönen komandolar aileleriyle hasret giderdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, törende yaptığı konuşmada 6 ay önce terörle mücadele ve barışı desteklemek adına Suriye'nin Afrin bölgesine giden birliğin alnı dik bir şekilde döndüğünü söyledi.

Jardarmanın her şartta görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Suriye'de görev yaptığı sürede sivil halka zarar vermeden, terörle mücadele eden Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı dosta güven, düşmana korku vermiştir. Çok güzel bir görevi ifa ettiniz ve bugün tekrar vatanımıza, yuvanıza geldiniz. Allah'a hamdolsun ki hiçbir fire vermeden, hiçbirinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesileyle Gara ve Tatvan dahil olmak üzere canlarını terörle mücadelede feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyorum. Ruhları şad olsun."

Görevden dönenlerden bir uzman çavuş, "Ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı orada güzelce temsil etmek bizim için gurur verici. Ne desek kelimeler kifayetsiz kalır. Ailemizden, eşimizden, çocuklarımızdan ayrı kalmak. Bu durum bizim için kıvanç verici oldu. Ülkemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk. Gururluyuz. Her şeyi göze alarak bu işe girdik. Ülkemizi sevdiğimiz için milletimiz için neresi olursa seve seve gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bir başka uzman çavuş ise, "İnsanın ailesine ve ülkesine kavuşması kadar güzel bir şey yok. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Türk milletini orada temsil ettik. Mazluma, bizden yardım dileyen herkese yardım elimizi uzattık. Terörle mücadelede ve her türlü alanda gereken görevlerimizi yaptık. Allah herkese sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Asker eşi Birgül Müderrisoğlu, "Benim için çok zor bir 6 aydı. Ama çok şükür geçti. Eşime kavuştuğum için mutluyum. Çocuğum babasına kavuştu. En önemlisi de bu. Gururluyum." dedi.

Asker annesi Fatma Müderrisoğlu ise duygularını şu şekilde aktardı:

"İfade edilemeyecek bir gurur yaşıyorum. Çocuklarım ve tüm Mehmetçikle gurur duyuyorum. 2 çocuğum da uzman. Vatan bayrak olunca gerisi teferruat. Çok mutluyum. Bu anlatılmaz bir duygu. 6 ay bizim için çok zor bir dönemdi. Ama çok da güzel bir şeydi. Çünkü söz konusu vatanımızdı. Vatan olunca gerisi teferruattır."

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü

Jandarma, Komando, Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan jandarma komando birliği Elazığ'a döndü - Son Dakika


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