Azez ilçe merkezinde dün de bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Mahmudiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı - Son Dakika

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