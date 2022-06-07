Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı

07.06.2022 11:21
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında bir sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Afrin ilçe merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen terör saldırısında, bir sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle çevrede hasar oluşurken araç kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez ilçe merkezinde dün de bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu aralarında 2 çocuğun bulunduğu 3 sivil yaralanmıştı.

Terör saldırılarını henüz üstlenen olmadı.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin harekat hazırlığı sinyali terör örgütlerini gerdi! Suriye'de kanlı ittifak anlaşması Türkiye'nin harekat hazırlığı sinyali terör örgütlerini gerdi! Suriye'de kanlı ittifak anlaşması Yeniden Refah'tan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması Yeniden Refah'tan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı
Kaynak: AA

Mahmudiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:23 İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 sivil yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement