Suriye'nin Afrin Kentinde Valilik Binası Yakınlarında Otogar Önünde Patlama Meydana Geldi.
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IHAAW112924-ASA/20-01-2019- Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi.
IHAAW112924-ASA/20-01-2019
- Suriye
'nin Afrin
kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. 20.01.2019 11: 29: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:35 Kaynak: İHA
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