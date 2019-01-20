Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Afrin Kentinde Valilik Binası Yakınlarında Otogar Önünde Patlama Meydana Geldi.

Suriye'nin Afrin Kentinde Valilik Binası Yakınlarında Otogar Önünde Patlama Meydana Geldi.

50 dakika önce

IHAAW112924-ASA/20-01-2019- Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi.

Suriye'nin Afrin Kentinde Valilik Binası Yakınlarında Otogar Önünde Patlama Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW112924-ASA/20-01-2019

- Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. 20.01.2019 11: 29: 24 TSI
NNNN - AFRİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Suriye, Afrin, 3. Sayfa
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