Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Anayasasını Yazacak Komitenin Oluşumuyla İlgili Süreçte Sona Gelindi"

Suriye'nin Anayasasını Yazacak Komitenin Oluşumuyla İlgili Süreçte Sona Gelindi"

2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini duyurdu.

Suriye'nin Anayasasını Yazacak Komitenin Oluşumuyla İlgili Süreçte Sona Gelindi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konferansta konuşma yapan Lavrov, Suriye sorununu değerlendirdi.

Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin geçen ay Soçi'de yapıldığını hatırlatarak, "Bu kongrede, siyasi bir sürecin başlaması için tüm koşullar oluşturulmuştur. Buna göre, Suriye'deki bütün siyasi güçlerin katılımıyla Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitenin oluşumuyla ilgili süreçte sona gelindi." şeklinde konuştu.

Komitenin oluşturulması kararı

Komitenin oluşturulması için karar, 30 Ocak 2018'de yine Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı.

Kongrede, ülkenin yeni anayasasını yazacak komitenin 150 kişiden oluşması, 50'şer kişinin rejim ve muhaliflerce belirlenmesi, son 50 kişilik listenin ise Suriyeli sivil toplum temsilcilerinden seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Rejim ve muhalefetin, Türkiye, Rusya ve İran ile istişare ederek oluşturduğu 50'şer kişi, nispeten kısa süre içinde belirlendi.

Ancak son liste, Beşşar Esed rejiminin engeline takılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:14 Kaynak: AA

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