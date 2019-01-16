Son Dakika Haberleri: "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy çokluğu yeterli"

"Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy çokluğu yeterli"

1 saat önce

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy birliğinin gerekmediğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy birliğinin gerekmediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:35 

Arap Birliği, Suriye, Ekonomi
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