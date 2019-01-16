"Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy çokluğu yeterli"
1 saat önce
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy birliğinin gerekmediğini söyledi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için oy birliğinin gerekmediğini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:35
Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü