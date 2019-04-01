Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Arap Birliğine Dönüşü Henüz Olgunlaşmadı"

Suriye'nin Arap Birliğine Dönüşü Henüz Olgunlaşmadı"

47 dakika önce

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe geri dönüşüne ilişkin tekliflerin henüz olgunlaşmadığını açıkladı.

Suriye'nin Arap Birliğine Dönüşü Henüz Olgunlaşmadı
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe geri dönüşüne ilişkin tekliflerin henüz olgunlaşmadığını açıkladı.

Tunus'ta toplanan 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin kapanışının ardından Ebu Gayt ve Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe dönüşüne ilişkin tekliflerin henüz olgunlaşmadığını söyledi.

Suriye'nin birliğe dönüşü konusunun hassas olduğunu belirten Ebu Gayt, "Konu gündeme geldikçe, bazıları bunun gündemde olmadığını söylerken bazıları bunun için Suriyelilerin olacağı bir düzlemde siyasi girişime ihtiyacımız olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe geri dönüş konusunun Dışişleri Bakanları toplantılarında gayri resmi olarak ele alındığını dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan Cihinavi ise zirvede Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki haklarının uluslararası kararlar ile korunduğunun vurgulandığına dikkati çekti.

Cihinavi, Filistinlilerin haklarının da daha fazla tanınmasını sağlamak için gün aşırı Arap diplomasisinin yoğun çalışması gerektiğini söyledi.

Esed rejiminin ülkedeki halk ayaklanmasına karşı askeri operasyonları tercih etmesinin ardından Arap Birliği Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini dondurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:50 Kaynak: AA

Tunus, Arap Birliği, Suriye, Güncel
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