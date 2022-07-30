Öldü denilen terörist Batman'da yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Öldü denilen terörist Batman'da yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

30.07.2022 15:19

2014 yılında Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile girdiği çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği söylenen YPG/PKK üyesi teröristin ölmediği ve Batman'da yaşadığı ortaya çıktı. Harekete geçen terörle mücadele şubesi ekipleri, teröristi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 26 Eylül 2014'de terör örgütleri DEAŞ ile PKK YPG arasında çıkan çatışmada, 'Nergis Oramar' kod adlı PKKYPG'li terörist yaralandı. Çatışmada yaralandıktan sonra şarkı okurken çekilen videosu ile bilinen teröristin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada 'Nergis Oramar' kod isimli Suriye uyruklu terörist Dünya Osman'ın ölmediği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada Dünya Osman'nın Batman'da yaşadığını belirledi. Adresi belirlenen Dünya Osman, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, Şanlıurfa'ya getirildi.

Öldüğü sanılan terörist Batman'da ortaya çıktı! Ekipler operasyonla gözaltına aldı

"1 YIL MAAŞLI OLARAK YPG'DE BULUNDUM"

Burada sorgulanan Dünya Osman, "DEAŞ'ın saldırısında ayağımdan yaralandım. Tedavimin ardından Irak'a gittim ve orada evlendim. Evlendikten sonra tekrar Türkiye'ye geldik. Şimdi 5 aylık hamileyim. Hiç çatışmaya katılmamıştım. Ayn El Arap'ta 1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum ve bu dönemlerde sadece nöbet tuttum" dediği öğrenildi.

Öldüğü sanılan terörist Batman'da ortaya çıktı! Ekipler operasyonla gözaltına aldı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Dünya Osman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öldüğü sanılan terörist Batman'da ortaya çıktı! Ekipler operasyonla gözaltına aldı
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Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

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