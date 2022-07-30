Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı

30.07.2022 17:14
Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı

Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede öldüğü bildirilen PKK/YPG'li terörist, gözaltına alındığı Batman'dan Şanlıurfa'ya getirilerek tutuklandı.

Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede öldüğü bildirilen PKK/ YPG'li terörist, gözaltına alındığı Batman'dan Şanlıurfa'ya getirilerek tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen Suriye uyruklu 'Nergis Oramar' kod adlı terörist Dünya Osman (27) Şanlıurfa'ya getirildi. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı Yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı Yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Batman, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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