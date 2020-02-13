Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu - Son Dakika

Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yoğun kar yağışı bölgede yaşayan on binlerce sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yoğun kar yağışı bölgede yaşayan on binlerce sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçesi yıllar sonra yağan kara teslim oldu. İlçedeki AA ekipleri, beyaz örtüye bürünen kent merkezini havadan "drone" ile görüntüledi.

İlçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bunu fırsat bilen çocuklar da karın tadını doyasıya eğlenerek çıkardı.

Çok sayıda sığınmacının yaşadığı ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı, bazı çadırların zarar görmesine neden oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu ilçede bazı köylere ulaşımda zorluk yaşanıyor.

Suriye, Kilis, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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