Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Engelliler Günü" etkinliği - AZEZ
Son Dakika Güncel Suriye'nin Azez ilçesinde '3 Aralık Engelliler Günü' etkinliği - AZEZ - Son Dakika

Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Engelliler Günü" etkinliği - AZEZ

6 saat önce

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Azez Eğitim-Öğretim Müdürlüğünün katkılarıyla Azez Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, ülkede zor şartlar altında yaşamını sürdüren engellilerin durumuna dikkat çekildi.

Engelli çocukların da katıldığı programda, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Azez Eğitim-Öğretim Müdürü Muhammed Nadir Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için önemli bir gün. Bugünkü etkinliğe sadece konuşmak için gelmedik. Onların haklarını hatırlatmak için buradayız. Onlar bizim evlatlarımız. Onlar da bütün haklara sahipler." dedi.

Horani, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak, onları topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki Azez Eğitim-Öğretim Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlık merkezlerinin müdürü Halit Nahıl da merkezlerde özel eğitim gören çocukların sayısının 498'e ulaştığını dile getirdi.

Nahıl, merkezlerin 24 Şubat'ta kurulduğunu ifade ederek, otizmli, konuşma, duyma ve yürüme engeline sahip çocuklarla ilgilendiklerini kaydetti.

Programa katılan otizmli bir öğrencinin dayısı Muhammed Nebil de merkez sayesinde yeğeninin durumunun iyiye gittiğini belirterek, merkezdeki eğitmenlere teşekkür etti.

Suriye'nin Azez ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - AZEZ

Dünya Engelliler Günü, Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 02:29:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Azez ilçesinde "3 Aralık Engelliler Günü" etkinliği - AZEZ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]