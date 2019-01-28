Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Azez Kentinde Bombalı Saldırı Düzenlendi.

Suriye'nin Azez Kentinde Bombalı Saldırı Düzenlendi.

47 dakika önce

IHAAW193528-ASA/28-01-2019- Suriye'nin Azez kentinde bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Azez Kentinde Bombalı Saldırı Düzenlendi., System.String[]
IHAAW193528-ASA/28-01-2019

- Suriye'nin Azez kentinde bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaralandı. 28.01.2019 19: 35: 28 TSI
NNNN - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

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