Suriye'nin Azez Kentinde Bombalı Saldırı Düzenlendi.
47 dakika önce
IHAAW193528-ASA/28-01-2019- Suriye'nin Azez kentinde bombalı saldırı düzenlendi.
IHAAW193528-ASA/28-01-2019
- Suriye
'nin Azez
kentinde bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi yaralandı. 28.01.2019 19: 35: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA
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