Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 240 polis törenle mezun oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da yerel güvenlik güçlerince zorlu eğitimlerden geçerek başarı sağlayan 240 polis törenle mezun edildi.

Mezun edilen polisler, Bab bölgesinde asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek.

Her türlü silah eğitimi verilen yerel polisler olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda zorlu eğitimden geçirilerek mezun edildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel adına düzenlenen mezuniyet törenine, Türk yetkililer ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.