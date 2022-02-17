Üye Girişi
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

17.02.2022 09:56
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki Fatime Zehra Camisi yakınında araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında 1 kişi öldü.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

YORUMLAR
500

Suriye, Fırat, Terör, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement