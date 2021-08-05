Suriye'nin Bab ilçesinde lise bitirme sınavlarında başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi - Son Dakika

Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Bizia ve Kabbasin bölgelerinde başarı sağlayan 30 öğrenciye nakdi yardım ve tablet hediye edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, lise düzeyinde 2020-2021 yılı eğitim döneminde başarılı olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu