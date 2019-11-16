Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Suriye'nin Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Suriye'nin Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti

7 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:02 
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