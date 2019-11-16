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Suriye'nin Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti
7 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:02
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