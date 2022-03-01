Suriye'nin başkenti Şam'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'nin başkenti Şam'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü

01.03.2022 12:44
Suriye'nin başkenti Şam'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıkladı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıkladı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'ın Hamra Caddesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rejimin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi hastaneye nakledildi. Maddi hasarın medyana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Esed rejimi: Yaptırımları aşması için Rusya'ya destek vereceğiz Esed rejimi: Yaptırımları aşması için Rusya'ya destek vereceğiz Son Dakika | Esed rejimi anaokuluna düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü Son Dakika | Esed rejimi anaokuluna düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü

Beşşar Esed, alışveriş, Yangın, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin başkenti Şam'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'nin başkenti Şam'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement