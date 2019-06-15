Son Dakika Haberleri: Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri
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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri

1 saat önce

Suriye'nin başkenti Şam' yakın bir yerde büyük bir patlamanın meydana geldiği ve patlama seslerinin başkentten duyulduğu kaydedildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri, System.String[]
Suriye'nin başkenti Şam' yakın bir yerde büyük bir patlamanın meydana geldiği ve patlama seslerinin başkentten duyulduğu kaydedildi. Suriye resmi devlet haber ajansı Suriye'nin başkenti Şam'a çok yakın bir noktada büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve patlamanın başkentten duyulduğunu aktardı. Yapılan açıklamada patlamanın askeri bölgede yaşandığı belirtilerek, "Mashroua Doummar askeri bölgesinde yaşanan bir patlamanın sesleri başkent Şam'da duyuldu denildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilerde ise patlamanın bir mühimmat deposunda yaşandığı kaydedildi.
(Muhamed El Mustafa/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
Suriye, Şam, Güncel
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