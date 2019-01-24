Suriye'nin Başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama Meydana Geldiği Belirtildi.
2 saat önce
IHAAW153645-ASA/24-01-2019- Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.
IHAAW153645-ASA/24-01-2019
- Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi. 24.01.2019 15: 36: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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