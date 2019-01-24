Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama Meydana Geldiği Belirtildi.

Suriye'nin Başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama Meydana Geldiği Belirtildi.

2 saat önce

IHAAW153645-ASA/24-01-2019- Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Suriye'nin Başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama Meydana Geldiği Belirtildi., System.String[]
IHAAW153645-ASA/24-01-2019

- Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği belirtildi. 24.01.2019 15: 36: 45 TSI
NNNN - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:55:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama Meydana Geldiği Belirtildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]