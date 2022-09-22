Esed rejimi medyası: Suriye açıklarında göçmen teknesi battı, 24 kişi öldü

Suriye'nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Beşşar Esed rejimine yakın sitelerdeki habere göre, Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye'nin batısındaki Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battı.
Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, İlk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriye uyruklu toplam 24 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. 13 kişinin kurtarıldığı aktarılan haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Rejime yakın haber sitelerinde ayrıca düzensiz göçmenleri taşıyan söz konusu teknede en az 150 kişinin bulunduğu belirtildi.
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