Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, İlk belirlemelere göre aralarında Filistin , Lübnan ve Suriye uyruklu toplam 24 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı. 13 kişinin kurtarıldığı aktarılan haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Lübnan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esed rejimi medyası: Suriye açıklarında göçmen teknesi battı, 24 kişi öldü - Son Dakika

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