İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

14.08.2022 22:54
İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'nin batısındaki Tartus iline İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Suriye'nin batısındaki Tartus iline İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

Tartus ili ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 22 Temmuz'da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde Suriyeli muhalif Kürt gruba göre YPG/PKK, rejim ve İran'la uzlaşma içinde
Kaynak: AA

Suriye, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

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