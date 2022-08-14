Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Kaynak: AA

Suriye, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

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