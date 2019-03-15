Suriye'nin Bütünlüğünü Amaçlayan Türkiye ile İş Birliğini Güçlendirmek İstiyoruz"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye ile iş birliklerini derinleştirmek istediklerini belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye ile iş birliklerini derinleştirmek istediklerini belirtti.



Mustafa, SMDK'nin internet sitesinde yayınlanan konuşmasında, iç savaşın 8. yıl dönümü dolayısıyla Suriyelilere seslendi.



"Suriyelileri bir araya getirmeliyiz." çağrısında bulunan Mustafa, "Suriye krizi için tek çözüm siyasi süreçtir. Ancak rejim uluslararası toplumun zayıf tutumunu fırsata çevirerek ciddi anlamda müzakerelere girmekten kaçınıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa, Suriye halkına destek olan herkese teşekkür ederek, "Halkımızın bilinci ve Suriye'nin bütün cephelerinde savaşan özgür ve milli ordumuzun fedakarlıkları sayesinde bölücü projelerin önüne geçtik. Suriye'de radikal örgütlere karşı ilk mücadeleyi askeri gruplarımız başlatmıştır. Buna komşumuz Türkiye ve bazı dost ülkelerin desteğiyle devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı



Mustafa, şöyle devam etti:



"Suriye halkına desteklerinden dolayı Türkiye'yi takdir ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bölgenin güvenliği ve istikrarını amaçlayan Türkiye ile siyasi ve askeri iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Halkımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, temel hizmetlerin artırılması, altyapı ve ulaşım alanlarında daha fazla hizmetin verilmesi için Suriye Geçici Hükümeti'ne daha fazla destek sağlamaya çalışacağız."



Rejim cezaevlerinde on binlerce kişinin suçsuz yere alıkonulduğunu vurgulayan Mustafa, "Zor günler geçiriyorlar. Haklarında idam cezaları veriliyor. Çektikleri acılara son vermek vicdan sahibi herkesin görevidir. Bu dosyayı her müzakere ve toplantıda masaya koyuyoruz." dedi.



Mustafa, bu yıl da Suriyelilerin hac vecibelerini yerine getirme konusunda yardım etmeye devam ettiklerini kaydetti.

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