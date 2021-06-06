Suriye'nin Cerablus ilçesinde son iki günde 5 terör saldırısı önlendi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, dünden bu yana 3 ayrı noktada tuzaklanan 5 bomba düzeneği tespit edilerek terör saldırıları engellendi.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde 2 noktaya yerleştirilen 4 bomba düzeneği, sivillere zarar vermeden infilak ettirildi.
Bugün de sivil aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği güvenlik güçlerinin dikkati sonucu fark edilerek imha edildi.
Böylece ilçe merkezinde 2 günde, 5 bombalı terör saldırısı güvenlik güçlerince engellenmiş oldu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, eylemlerin, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: AA
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