Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı - Son Dakika
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Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı

14.08.2022 13:31
Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye'nin Cerablus ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör yakalanarak gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhalifler ile Suriye yönetimi arasında uzlaşma olması gerektiğine ilişkin açıklamasının yanlış lanse edilmesi, Suriye'nin Cerablus ilçesinde protesto gösterilerine neden oldu. Esad rejimi ile görüşülmesine karşı çıkan Suriyelilerin Cerablus'ta çıkardığı olaylar esnasında Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı. Provokatörlerin halkı kışkırtmak için Türk bayrağını indirmeye çalışması tepki çekerken, Gaziantep Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı ile Cerablus Askeri Şurta olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalışan provokatörlerin A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi. Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. - CERABLUS

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Kaynak: İHA

Cerablus, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltına alındı - Son Dakika
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