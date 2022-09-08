Suriyeli aşiretlerden terör örgütü PKK/YPG faaliyetlerine büyük tepki geldi - Son Dakika
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Suriyeli aşiretlerden terör örgütü PKK/YPG faaliyetlerine büyük tepki geldi

08.09.2022 17:04

Suriye'nin kuzeyinde bölücü faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli aşiretlerin sabrını taşırdı. Aşiretler, terör örgütünden bölgedeki faaliyetlerine son vererek halktan çalınan kaynak ve servetleri iade etmesini talep etti.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden (SKAM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/ PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.

"TEK AMAÇLARI SURİYE'Yİ BÖLMEK"

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde güven ve istikrarın sağlanmasının imkansız olduğu kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin uygulamalarını kınıyoruz. Teröristlerin tek amacı Suriye'yi bölmek, şahsi kazanımlar elde etmek, ellerindeki gücü kaybetmemek ve Suriye halkının servetini talan etmektir." ifadesi kullanıldı.

"KAYNAK VE SERVETLER İADE EDİLMELİ"

Açıklamada, terör örgütünün çaldığı kaynakları ve servetleri Suriye halkına iade etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, yaşanan krizden çıkmanın tek yolunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak olduğu belirtildi.

ARAP AŞİRETLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Cezire bölgesindeki Arap aşiretleri de YPG/PKK'nın ayrılıkçı uygulamalarını sert bir dille kınadı. Cezireli Arap aşiretlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının bütünlüğüne ve terör örgütünün ülkeyi bölmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli aşiretlerden terör örgütü PKK/YPG faaliyetlerine büyük tepki geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriyeli aşiretlerden terör örgütü PKK/YPG faaliyetlerine büyük tepki geldi - Son Dakika
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