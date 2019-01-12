Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Çobanbey Kentinde 112 Komuta Merkezi Faaliyete Geçti- Terörden Arındırılan Bölgelerde...

Suriye'nin Çobanbey Kentinde 112 Komuta Merkezi Faaliyete Geçti- Terörden Arındırılan Bölgelerde...

38 dakika önce

- Suriye'nin Çobanbey kentinde 112 komuta merkezi faaliyete geçti Terörden arındırılan bölgelerde sağlık atılımıHALEP - Suriye'nin Çobanbey kentinde bulunan ve yapımı Türkiye tarafından tamamlanan Çobanbey Hastanesinde 112 komuta merkezi faaliyete geçti.

- Suriye'nin Çobanbey kentinde 112 komuta merkezi faaliyete geçti
Terörden arındırılan bölgelerde sağlık atılımı

HALEP - Suriye'nin Çobanbey kentinde bulunan ve yapımı Türkiye tarafından tamamlanan Çobanbey Hastanesinde 112 komuta merkezi faaliyete geçti. Türkiye, terörü bitirmek için Suriye'nin kuzeyine yaptığı Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında terörden arındırılan bölgelere sağlık hizmeti götürüyor.
Terörden arındırılan bölgelere yapılan El- Bab, Çobanbey ve Marea Hastaneleri içerisinde Türk hekimleri de barındırıyor. 650 yatak kapasiteli hastaneleri inşa eden Türkiye, bu hastanelere 112 komuta merkezi de kurdu.
Çobanbey ve El- Babda 200, Mare'de 75, Azez'de 25, Cerablus'ta 65, Afrin'de 85, Azez'de 200 yataklı hastaneleri yeniden inşa eden Sağlık Bakanlığı, 31 sağlık ocağını da devreye soktu.Suriyeli sağlık görevlilerinin eğitimiyle de yakından ilgilenen Bakanlık, 5 Başhekim, 4 Hastane Müdürü, 5 Başhemşire, 1 Uzman Tabip, 8 Tabip, 61 Sağlık Personeli ve 34 teknik personeli Suriyeli meslektaşlarının eğitimi için görevlendirdi. Bu kapsamda Türkiye'den bölgeye giden sağlık çalışanları bin 832 Suriyeli personelin kısa sürede eğitimini tamamladı.
Telsiz iletişim sistemi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde mobil iletişim sistemlerinin yeterince çalışmaması ve telli hatların altyapısının olmaması nedeniyle telsiz iletişim sistemini kurdu. Hasta sevklerini ve sağlık vakalarını etkin yönetmek için düşünülen sistem, Suriyeli vatandaşların yüzlerini güldürdü.
53 adet digital telsiz ile çalışan sistemin devreye girmesiyle Çobanbey, Mare, El Bab, Afrin, Cerabulus, El Ehli, 22 adet acil sağlık hizmet istasyonu ile sağlık hizmetine muhtaç olanlar arasında irtibat kopmamış olacak.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurtdışı Hizmet Birimleri Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında telsiz hizmetinin açılışı için bölgeye ziyaret düzenlendi. Bölge ziyaretine Kamu Hastaneleri Genel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sırrı Kotanoğlu'yla birlikte daire başkanları Ali Özhan ve Mustafa Taşkın ile Ankara Çocuk Onkoloji Hematoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Emrah Şenel ve sağlık çalışanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Güncel
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