PKK'dan ayrılmak isteyen 3 terör örgütü üyesi, infaz edildi - Son Dakika
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PKK'dan ayrılmak isteyen 3 terör örgütü üyesi, infaz edildi

26.08.2022 10:59
PKK'dan ayrılmak isteyen 3 terör örgütü üyesi, infaz edildi

SURİYE'nin Derik bölgesinde, PYD/YPG'den ayrılıp, güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatıyla infaz edildi.

SURİYE'nin Derik bölgesinde, PYD/ YPG'den ayrılıp, güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen teröristler Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatıyla infaz edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve insanlı keşif uçakları kullanılarak yurt içinde ve yurt dışında yapılan etkili operasyonlarla birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler artarak sürüyor. Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan terör örgütü PYD/YPG, sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı. PYD/YPG içinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için 'ajan' oldukları gerekçesiyle infaz edildi.

74 TERÖRİST TESLİM OLDU

Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren 74 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.


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Kaynak: DHA

YPG, Güncel, Son Dakika

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