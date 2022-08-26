PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor

26.08.2022 09:59
PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor

Suriye'nin Derik bölgesinde, PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgütten kaçmak istedikleri için terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatı ile infaz edildi.

Suriye'nin Derik bölgesinde, PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgütten kaçmak istedikleri için terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatı ile infaz edildi.

Yerli ve milli İHA/SİHA/İKU teknolojileri kullanılarak yurt içi ile yurt dışında gerçekleştirilen kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler de artıyor. Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan PYD-YPG terör örgütü sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı. Örgüt, infazları perdelemek için de öldürülen teröristlerin "ajan" olduğunu söylüyor.

3 terör örgütü mensubu PYD-YPG tarafından infaz edildi

PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için ajan oldukları gerekçesiyle, terör örgütü tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

Yeni yıldan bu yana 74 terörist ikna yoluyla teslim

Terör örgütünde çözülme ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının da sayısını artırıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak tarihinden 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Suriye'de buğday kıtlığı tehlikeli boyutlara ulaştı Suriye'de buğday kıtlığı tehlikeli boyutlara ulaştı
Kaynak: İHA

Suriye, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:47 UEFA ülke puanı sıralamasında İsrail'e de geçilerek 21 sıraya geriledik
09:48 Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"
09:45 Gülşen'in tutuklanmasının ardından hakim ve savcılara seslenen Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan tepki: Derdi kaos ve anarşizm
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
09:02 Okul servisi beklerken kurşunların hedefi olan öğrenci hayatını kaybetti
08:58 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu
08:39 Gülşen'in tutuklanmasına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı
08:38 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 09:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement