Suriye'nin derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu
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Suriye'nin Derkuş kasabasında mühimmat deposu vurulduSuriye, (DHA)- Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:57 Kaynak: DHA
Suriye'nin Derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu
Suriye, (DHA)- Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasını vurdu. O anlar, kasabada bulunanlar tarafından kaydedildi.
Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Derkuş kasabasında bir mühimmat deposunu hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısının ardından depoda patlamalar yaşandı. Görüntüler, kasaba sakinleri tarafından kaydedildi.
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