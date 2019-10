Suriye'nin derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu

Suriye, ( DHA )- Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib 'in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasını vurdu. O anlar, kasabada bulunanlar tarafından kaydedildi.

