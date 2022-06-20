Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası

20.06.2022 12:06
Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 11'i rejim unsuru 13 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 11'i rejim unsuru 13 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 06.30'da ülkenin doğusundaki Rakka iline bağlı el-Cire bölgesinde Esed rejimi güçlerini taşıyan bir aracın silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

Haberde, 11'i rejim ordusu unsuru 13 kişinin öldüğü ileri sürülerek 3 rejim unsurunun yaralandığı aktarıldı.

Haberde, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Esed rejimi 6 Mart'ta da Suriye'nin orta kesimindeki Palmira (Tedmur) Çölü'nde silahlı saldırıda aralarında subayların da bulunduğu 13 rejim ordusu mensubunun öldüğünü, 18'nin yaralandığını ileri sürmüştü.

Öte yandan ülkenin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin, zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef aldığı biliniyor.

YORUMLAR
500
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Lübnan: Uluslararası toplum destek vermezse Suriyeli göçmenleri zorla ülkeden çıkarırız Lübnan: Uluslararası toplum destek vermezse Suriyeli göçmenleri zorla ülkeden çıkarırız 'Yollardayız - Gezici Kültür Merkezi' Azez'den yola çıktı 'Yollardayız - Gezici Kültür Merkezi' Azez'den yola çıktı
Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'nin doğusunda rejim unsurlarını taşıyan araca saldırı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement