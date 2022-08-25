Fırat Nehri 'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK 'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı - Son Dakika

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