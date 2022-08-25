Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı - Son Dakika
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Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

25.08.2022 00:46
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer VE Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler ise son dönemde sık sık hedef alınıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı - Son Dakika
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