Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi - Son Dakika Dünya

Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi

59 dakika önce

Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalındaki T-4 askeri hava üssüne savaş uçakları tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildi. Hava savunma sistemlerinin saldırılara anında karşılık verdiği belirtilirken, saldırının İsrail tarafından düzenlendiği iddia edildi.

Suriye'nin Humus kentinin doğu kırsalında bulunan T-4 askeri hava üssü füzeli saldırıların hedefi oldu. Asker kaynaklar, üsse çok sayıda füzeyle saldırı düzenlendiğini ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KARŞILIK VERDİ

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, hava savunmasının saldırılara karşılık verdiği bilgisini verdi. Suriye Haber Ajansı da, Twitter hesabından, "Kimliği belirsiz savaş uçakları Humus doğusundaki T4 havalimanını vurdu" paylaşımını yaptı.

SAVAŞ UÇAKLARI SALDIRI DÜZENLEDİ

El İhbariye kanalı, saldırının füzelerle ve drone'larla gerçekleştirildiğini belirterek, çoğunun durdurulduğunu kaydetti. Kanal, daha sonra verdiği bilgiyi düzelterek, saldırının savaş uçaklarından ateşlenen füzelerle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Öte yandan, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD'NİN ASKERİ ÜSSÜNE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat kuzeyindeki Camp Taci Askeri Üssü'ne şiddetli bir roket saldırısı düzenlendi. 5 füzenin isabet ettiği askeri üste can kaybının olmadığı açıklandı.

Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi
Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi

Suriye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:18 
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