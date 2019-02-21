Son Dakika Haberleri: Suriye'nin En Büyük Petrol Sahası Yakınında Patlama Oldu

Suriye'nin En Büyük Petrol Sahası Yakınında Patlama Oldu

1 saat önce

DEYRİZOR/ Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'den çıkan işçileri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki sahada çalışan 30 işçi hayatını kaybetti.

Suriye'nin En Büyük Petrol Sahası Yakınında Patlama Oldu, System.String[]
DEYRİZOR/ Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'den çıkan işçileri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıda, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki sahada çalışan 30 işçi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Ömer'de çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçiş güzergahında bomba infilak etti. Saldırıda 30 işçi ve otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer, YPG/PKK tarafından işgal ediliyor.

Sahada bir de ABD üssü bulunuyor.

ABD ve YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'ı geçen hafta Deyrizor'da, Fırat'ın doğusundaki son yerleşimden çıkarmıştı. Teslim olan DEAŞ'lılar ve aileleri El Ömer petrol sahasına götürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 Kaynak: AA

PKK, Suriye, Güncel
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