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Suriye'nin güneyinde Dera'da anlaşma sağlandı - Son Dakika

Suriye'nin güneyinde Dera'da anlaşma sağlandı

26.07.2021 17:25
Suriye'nin güneyinde Dera'da anlaşma sağlandı, System.String[]

TEL Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir araya gelen Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) arasında şehir merkezindeki Dera Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim...

TEL Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde bir araya gelen Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) arasında şehir merkezindeki Dera Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varıldı.

Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda eski muhaliflerle varılan uzlaşı sonucu ülkenin güneyindeki Dera ilini ele geçirdiğini duyuran Esed rejimi, imzaladığı uzlaşıya uymayarak bölge halkından yeni taleplerde bulunarak, il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ni 25 Haziran'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğunun Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine, Deralı Merkezi Komite'nin Esed rejimine bağlı heyetle yürüttüğü görüşme soncunda Dera el-Beled'te anlaşma sağlandığını bildirdi.

Ebu Nokta, 3 günde rejim güçlerinin, Dera el-Beled Mahallesi'nin giriş çıkışlarına koyduğu yol kontrol noktalarını kaldırarak, ablukaya son vermesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Karşılık olarak da mahalledeki halk ve eski muhaliflerin elindeki hafif silahlı küçük bir kısmın rejim güçlerine teslim edileceğini aktaran Ebu Nokta, mahalle içinde halen belirlenmeyen yerlerde 3 askeri nokta kurulacağı bilgisini paylaştı.

Ebu Nokta, Dera ilinin genelinde Temmuz 2018'de Rusya aracılığıyla Esed rejimi ile muhaliflerin arasında varılan anlaşmanın döneminde durum düzeltmesi yapmayan gençlere ve Dera el-Beled'deki yaklaşık başka bir 110 gence durum düzeltmesi yapılacağı maddesinin anlaşmada yer aldığını kaydetti.

Ebu Nokta, "Dera ilindeki güvenlik karesi içerisinde rejimin güvenlik birimlerine bağlı yerel milislerin davranışları kontrol altına alınacak. Herhangi bir taraf bir hak ihlali yapması durumunda hesap vermeye tabi tutulacak. Silahı da alınacak." diye konuştu.

Abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Bu doğrultuda Çeçen asıllı "Esedullah" adıyla bilinen Rus komutan, Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleriyle görüşerek rejimin talebini iletmişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başladı.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla varlık gösteriyor.

Beşşar Esed, Haziran, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'nin güneyinde Dera'da anlaşma sağlandı - Son Dakika


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