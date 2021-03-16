Suriye'nin güneyindeki Dera'da 21 rejim askeri eski muhaliflerin kurduğu pusuda öldürüldü - Son Dakika

Suriye'nin güneyindeki Dera'da 21 rejim askeri eski muhaliflerin kurduğu pusuda öldürüldü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, eski muhaliflerce pusuya düşürülen Beşşar Esed rejimi ordusuna mensup 21 asker öldürüldü.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, eski muhaliflerce pusuya düşürülen Beşşar Esed rejimi ordusuna mensup 21 asker öldürüldü. AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. Tümen'e ait bir askeri konvoy, Dera'nın batı kırsalındaki Miziyrip beldesi yakınlarında silahlı eski muhaliflerce pusuya düşürüldü. Çatışmada 21 rejim askeri olay yerinde hayatını kaybederken, çok sayıda rejim unsuru yaralandı. Çatışmaların ardından bölgeye büyük askeri takviye gönderen rejim ordusu, ölen askerlerinin cesetlerini olay yerinden uzaklaştırdı. Böylece Esed rejimi, Dera ilini ele geçirdiği Temmuz 2018'den bu yana bölgede en ağır kaybını yaşadı. Dera'daki son durum Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera ilinde ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti. Ancak rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim etmiş, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti. Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla mücadele ediyor. Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Dera ilinde yaşayanlar zaman zaman rejim karşıtı gösteriler düzenliyor.

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