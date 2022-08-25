İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği öne sürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği öne sürüldü

25.08.2022 21:34
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği öne sürüldü

Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesine İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesine İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Esed rejimin El-Ahbariyye kanalının haberine göre, İsrail tarafından Hama'nın Misyaf bölgesine saldırı düzenlendi.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Misyaf bölgesinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini ileri sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği öne sürüldü - Son Dakika

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