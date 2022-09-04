Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü - Son Dakika
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Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü

04.09.2022 12:07
Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü

Suriye'nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye'nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye'nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Düşen helikopterin, Esad rejimine ait 48 içerisinde düşen 2'nci helikopter olması dikkat çekti. Geçtiğimiz Cuma günü Suriye'de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü. - HAMA

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Kaynak: İHA

Suriye, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü - Son Dakika
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