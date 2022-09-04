Suriye'nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Suriye, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye'de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü - Son Dakika

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