Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama - Son Dakika

Suriye'nin orta bölgesindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait petrol rafinerisinin içinde büyük bir patlama meydana geldi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.

Toplamda en az 7 tankerin patladığı, yangının devam ettiği öğrenildi.

Yangını söndürmek ve rafineriye yayılmasını önlemek için Hama ve Tartus illerinden takviye itfaiye araçları bölgeye gönderildi.

Şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.