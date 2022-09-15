İdlibli ampute çocuklar zorluklara meydan okuyup yüzme öğreniyor

Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu ampute kalan çocuklar, özel bir merkezde yüzme öğrenip hem bedensel engellerine hem de iç savaş şartlarına meydan okuyor.

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın düzenlediği hava ve kara saldırılarında on binlerce Suriyeli çocuk ampute oldu.

Zorlu şartlarda yaşayan çocukların büyük kısmı herhangi bir rehabilitasyon desteği de alamıyor.

İdlib'de ampute kalan çocuklar için açılan Hutva Eğitim Merkezi'nde çocuklarla gençlere yüzme ile Türkçe, Arapça ve İngilizce öğretilerek topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

Kendisi de 4 yıl önce Esed rejiminin düzenlediği saldırıda yaralanıp vücudunda hala şarapnel parçaları bulunan, 35 yıllık su altı arama kurtarma tecrübesine sahip Abdülvahit Nakır, ampute kalan çocuklara eğitmenlik yapıyor.

"Belki de gelecekte şampiyon adayı olacaklar"

Nakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin saldırısında yaralandıktan sonra Türkiye'de tedavi gördüğünü söyledi.

Toplumun ampute çocukları görmezden geldiğini belirten Nakır, beyin atrofisi hastalığı bulunan ve görme engelli çocuklara da yüzme eğitimi verdiğini anlattı.

Nakır, "Suda garip sır var. İnsanları iyileştiriyor. Özel gereksinimli çocuklarla ilgilendim. Normal insanlarda bulunmayan özellikler ampute çocuklarda olabiliyor. Bu çocuklar çok azimli ve yüksek iradeye sahip. Bu çocuklar terk edilirse muhtemelen dilenci olacaklar. Şimdi ise belki de gelecekte şampiyon adayı olacaklar." dedi.

Ampute çocukların da saygıyı hak ettiğini hatırlatan Nakır, "El ele toplumun bu insanlara bakış açısını değiştirebiliriz." diye konuştu.

Nakır, ekipman ve maddi eksiklere rağmen çocuklara yeni bir hayat umudu sunduğu için kendisini başarılı hissettiğini belirtti.

"Yüzmeyi öğrendik hepimiz güçlü olduk"

2015 yılında İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırıda sağ kolunu kaybeden 12 yaşındaki Ahmet Es Sebi, okulda okuma yazma, Türkçe, Arapça ve İngilizce öğrendiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte yüzmeyi severek öğrendiğini, okulda sol koluyla yazmayı öğrenmeye çalıştığını belirten Ahmet İdilbi de "İnsanları tedavi etmek için büyüyünce doktor olacağım. Arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum. Yüzmeyi öğrendik, hepimiz güçlü olduk." ifadelerini kullandı.

2016'da babasının dükkanına Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında sol kolunu kaybeden 9 yaşındaki İbrahim Şehhud ise okulda Arapça, matematik ve biyoloji öğrendiğini anlattı.

Şehhud, "Arkadaşlarımla burada yüzmeyi öğreniyoruz. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Büyüyünce doktor olacağım." dedi.