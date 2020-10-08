Suriye'nin İdlib kentinde 3 TL ile ailesine bakan Hüseyin'e yardım eli uzandı - Son Dakika

Suriye 'nin İdlib kentinde naylon satarak kendini ve ailesini bakan Hüseyin zorlu hayatına yardım eli uzandı. Günlerdir patates yiyemiyorum diyen Hüseyin yapılan yardımlarla hayaline kavuştu.

Suriye'nin İdlib kentinde atık naylon ve teneke kutuları toplayarak günde 3 TL kazanan Suriyeli Hüseyin, kazandığı parayla annesi ve kardeşlerine bakıyor. Hüseyin'in zorlu yaşam hiyakesini kentteki bir kişi çektiği video ile sosyal medyadan duyurdu. Videoda, Hüseyin yaşadığı zorlu hayatı " 3 TL kazanıyorum. Bununla anneme ve kardelşlerime bakıyorum. Geriye para kalırsa domates alıyorum. Aylardır patates yiyemedim. Çok pahalı" ifadelerini kullandı. Hüseyin'in bu sözleri kentteki yardımsever halk tarafından karşılık buldu. Bir çok kişi Hüseyin ve ailesine gıda yardımında bulundu. Bu yardımların arasında Hüseyin'in en çok yemek istediği patates de yer aldı.

"BİZE 1 LİRA VEREN DAHA İYİSİNE SAHİP OLSUN'

Komşuları tarafından yapılan yardımla ilgili konuşan Hüseyin'in annesi, " Bize 1 lira veren daha iyisine sahip olsun. Cennette mükafatını alsın" diye konuştu.

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Hüseyin'in 3 TL kazandığını anlattığı ilk görüntüsüHüseyin ve ailesine gelen yardım görüntüsü

Hüseyin'in patates dağıttığı görüntüler

- Suriye