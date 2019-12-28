Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi

6 saat önce

Özgür-Der Ankara Şubesi, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırılara tepki göstermek için Melike Hatun Camii önünde öğlen namazı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi, System.String[]

Özgür-Der Ankara Şubesi, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırılara tepki göstermek için Melike Hatun Camii önünde öğlen namazı sonrasında basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Serkan Yıldızhan, "Esad, İran, Rusya şer ittifakı mazlum halklar ve Müslümanlara karşı kendi çıkarları için savaşıyorlar" dedi


Başkentte Melike Hatun Camii'nde bir araya gelen Özgür-Der Ankara Şubesi ile Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıları protesto etti. Zalim Esad güçlerini lanetleyen grup adına Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yıldızhan konuşma yaptı. Yıldızhan, "10. yılına giren yıkım ve savaş bugün İdlib'e sıkışmış 4 milyon insanı vurmaya devam ediyor. Esad, İran, Rusya şer ittifakı mazlum halklar ve Müslümanlara karşı kendi çıkarları için savaşıyorlar. Suriye'yi Müslüman coğrafyayı yıkım yerine çeviriyor. İdlib'i ikinci Halep'e çevirme konusunda yaptıkları bütün ittifaklara bütün anlaşmalara rağmen masada el sıkışmalarına rağmen sahada Türkiye'nin karşısında mazlumları, göç eden insanları, göçe zorlanan insanları, varil bombalarıyla katletmeye devam ediyorlar. Dünyanın kör kaldığı, sessiz kaldığı bu zulme ve vahşete karşı durmak için toplandık bir araya geldik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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