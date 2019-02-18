Suriye'nin İdlib Şehrinin Merkezindeki El-kusur Caddesi'nde 2 Bomba Yüklü Araç Patladı.
32 dakika önce
- Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı.
- Suriye
'nin İdlib
şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:30 Kaynak: İHA
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