Son Dakika Haberleri: Suriye'nin İdlib Şehrinin Merkezindeki El-kusur Caddesi'nde 2 Bomba Yüklü Araç Patladı.

Suriye'nin İdlib Şehrinin Merkezindeki El-kusur Caddesi'nde 2 Bomba Yüklü Araç Patladı.

32 dakika önce

- Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı.

- Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde 2 bomba yüklü araç patladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

İdlib, Suriye, Güncel
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