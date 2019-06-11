Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın
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Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

3 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.

Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ekinlere sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Kamışlı kentinin havaalanına yakın mesafede bulunan kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekinlere sıçradı.

Nusaybin sınırına uzak bir bölgede Kamışlı'nın güney tarafından meydana gelen yangına, halkın traktörlerle söndürme çalışmaları yaptığı gözlendi.

Yaklaşık iki saat süren yangının şehrin güneyine doğru ilerlediği görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:47 Kaynak: AA
Mardin, Nusaybin, Suriye, Güncel
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