Son Dakika Haberleri: Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın
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Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın sürüyor.

Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın sürüyor.
Suriye'nin Kamışlı kentinin batısında kuru otların tutuşmasıyla başladığı bildirilen ve Nusaybin'den görülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangının Kamışlı'daki hasadı bekleyen buğday tarlalarına sıçradığı, Suriye tarafında yapılan söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı gözlendi.
Bu arada, yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:30 Kaynak: AA
Mardin, Nusaybin, Suriye, Güncel
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