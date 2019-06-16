Suriye'nin Kamışlı kentinde yangın
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın sürüyor.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:30 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesi karşısında bulunan Suriye
'nin Kamışlı kentinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın sürüyor.
Suriye'nin Kamışlı kentinin batısında kuru otların tutuşmasıyla başladığı bildirilen ve Nusaybin'den görülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangının Kamışlı'daki hasadı bekleyen buğday tarlalarına sıçradığı, Suriye tarafında yapılan söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı gözlendi.
Bu arada, yangının Türkiye
tarafına sıçraması ihtimaline karşı Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.
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