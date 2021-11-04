Suriye'nin kurtarılmış kasabası Sarmada'da toplu düğün - Son Dakika

- Suriye'nin kurtarılmış kasabası Sarmada'da toplu düğün

İDLİB - İdlib'in Sarmada kasabasında hayırseverlerin desteğiyle yetim ve ihtiyaç sahibi gençler için toplu düğün töreni düzenlendi.

İdlib Sarmada Merhamet Derneği tarafından düzenlenen toplu düğün töreni, yetim ve savaştan zarar görmüş ihtiyaç sahibi 25 gencin dernek tarafından seçilmesiyle organize edildi. Düzenlenen düğün törenine, gençlerin aile kurma yolundaki adımlarına büyük destek sağlayan evli çiftler katıldı. Aynı zamanda dernek aracılığıyla "Evlilik Terapisi" kursları düzenlenerek, başarılı ve mutlu bir evlilik için çiftlere eğitimler verildi. Düğün töreni, kılıç dansı ve Şam gösterisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Toplu düğün töreninin damatlarından Husam Al Abid, "Ben kasabadaki yetimlerden biriyim. Evlenmek istiyordum fakat düğün masraflarına gücüm yetmiyordu. Sarmada Merhamet Derneği'nin başlatmış olduğu toplu düğün organizasyonuna başvurdum ve başvurum kabul edildi. Tüm masrafları dernek üstlendi. Bu güzel organizasyon için minnettarım" dedi.